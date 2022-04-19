США откажутся от испытаний противоспутниковых ракет

По словам представителей Белого дома, такое решение призвано подчеркнуть надежды на установление новых норм военных действий в космосе.

Вице-президент США Камала Харрис также призвала другие страны взять на себя аналогичные обязательства и работать вместе, чтобы сделать это нормой, доказывая, что такая инициатива принесет пользу всем странам.

"Это обязательство направлено на устранение одной из самых насущных угроз безопасности и устойчивости космоса, о чем свидетельствует проведенное Россией в ноябре 2021 года разрушительное испытание противоспутниковой ракеты прямого взлета", - говорится в сообщении.

Китайская Народная Республика провела аналогичное испытание в 2007 году.

"Уничтожение космических объектов путем испытаний противоспутниковой ракеты прямого взлета является безрассудным и безответственным", - добавили в Белом доме.

Власти США отметили, что долгоживущий мусор, образовавшийся в результате этих испытаний, теперь угрожает спутникам и другим космическим объектам, которые жизненно важны для безопасности всех стран. Кроме того, такой мусор угрожает космонавтам.