США откажутся от испытаний противоспутниковых ракет

Администрация президента США Джо Байдена объявила, что она запрещает испытания противоспутниковых ракет Соединенными Штатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.
По словам представителей Белого дома, такое решение призвано подчеркнуть надежды на установление новых норм военных действий в космосе.
Вице-президент США Камала Харрис также призвала другие страны взять на себя аналогичные обязательства и работать вместе, чтобы сделать это нормой, доказывая, что такая инициатива принесет пользу всем странам.
"Это обязательство направлено на устранение одной из самых насущных угроз безопасности и устойчивости космоса, о чем свидетельствует проведенное Россией в ноябре 2021 года разрушительное испытание противоспутниковой ракеты прямого взлета", - говорится в сообщении.
Китайская Народная Республика провела аналогичное испытание в 2007 году.
"Уничтожение космических объектов путем испытаний противоспутниковой ракеты прямого взлета является безрассудным и безответственным", - добавили в Белом доме.
Власти США отметили, что долгоживущий мусор, образовавшийся в результате этих испытаний, теперь угрожает спутникам и другим космическим объектам, которые жизненно важны для безопасности всех стран. Кроме того, такой мусор угрожает космонавтам.
Напомним, в Белом доме заявили, что визит Байдена в Украину пока не планируется.
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