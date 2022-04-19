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США откажутся от испытаний противоспутниковых ракет

Фото: Белый дом запретил проводить испытания противоспутниковых ракет (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Администрация президента США Джо Байдена объявила, что она запрещает испытания противоспутниковых ракет Соединенными Штатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

По словам представителей Белого дома, такое решение призвано подчеркнуть надежды на установление новых норм военных действий в космосе.

Вице-президент США Камала Харрис также призвала другие страны взять на себя аналогичные обязательства и работать вместе, чтобы сделать это нормой, доказывая, что такая инициатива принесет пользу всем странам.

"Это обязательство направлено на устранение одной из самых насущных угроз безопасности и устойчивости космоса, о чем свидетельствует проведенное Россией в ноябре 2021 года разрушительное испытание противоспутниковой ракеты прямого взлета", - говорится в сообщении.

Китайская Народная Республика провела аналогичное испытание в 2007 году.

"Уничтожение космических объектов путем испытаний противоспутниковой ракеты прямого взлета является безрассудным и безответственным", - добавили в Белом доме.

Власти США отметили, что долгоживущий мусор, образовавшийся в результате этих испытаний, теперь угрожает спутникам и другим космическим объектам, которые жизненно важны для безопасности всех стран. Кроме того, такой мусор угрожает космонавтам.

Напомним, в Белом доме заявили, что визит Байдена в Украину пока не планируется.

Мы также писали о том, что в США опровергли публикации о предложении Японии присоединиться к оборонному альянсу AUKUS.

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