США відмовляться від випробувань протисупутникових ракет

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що вона забороняє випробування протисупутникових ракет Сполученими Штатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.
За словами представників Білого дому, таке рішення покликане підкреслити надії на встановлення нових норм військових дій в космосі.
Віцепрезидент США Камала Харріс також закликала інші країни взяти на себе аналогічні зобов'язання і працювати разом, щоб зробити це нормою, доводячи, що така ініціатива принесе користь всім країнам.
"Це зобов'язання спрямоване на усунення однієї з найбільш нагальних загроз безпеці і стійкості космосу, про що свідчить проведене Росією в листопаді 2021 року руйнівне випробування протисупутникової ракети прямого зльоту", - йдеться в повідомленні.
Китайська Народна Республіка провела аналогічне випробування у 2007 році.
"Знищення космічних об'єктів шляхом випробувань протисупутникової ракети прямого зльоту є безрозсудним і безвідповідальним", - додали в Білому домі.
Влада США зазначила, що довгоживуче сміття, що утворилося в результаті цих випробувань, тепер загрожує супутникам і іншим космічним об'єктам, які життєво важливі для безпеки всіх країн. Крім того, таке сміття загрожує космонавтам.
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що візит Байдена в Україну поки не планується.
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