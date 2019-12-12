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Белый дом объяснил задержку военной помощи Украине

Новости » Политика     12.12.2019 - 17:26
Белый дом объяснил задержку военной помощи Украине
Иллюстративное фото (wikimedia.org MattWade)

В администрации Трампа не считают задержку помощи политическим шагом

Генеральный советник Административно-бюджетного управления (OMB) Белого дома объяснил причины задержки военной помощи Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Hill.

В отчете, который был подготовлен в ответ на запрос Счетной палаты США, говорится о том, что военная помощь Украине была задержана с целью изучения вопроса, отвечают ли действия Киева политике Соединенных Штатов. Также в Белом доме отрицают, что заморозка помощи была политическим шагом.

"В течение десятилетий OMB регулярно использовало свои полномочия по распределению, чтобы предотвратить (неэффективное - ред.) использование средств ... Часто во время управления ассигнованиями OMB должна ненадолго приостановить правоспособность агентства направлять эти средства по ряду причин, в том числе для обеспечения их эффективного расходования согласно законодательных директив или для оценки того, должны ли использоваться средства для конкретной деятельности и каким образом", - объясняют в Белом доме.

В издании отмечают, что военная помощь Украине блокировалась 8 раз в течение августа-сентября. Последний раз военная помощь была заблокирована 10 сентября, однако ее почти сразу же разморозили.

Кроме того, задержка военной помощи Украине находится в центре расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа. Демократы считают, что с помощью военной помощи Трамп осуществлял давление на украинские власти.

Напомним, ранее сообщалось, что американский Конгресс поддержал государственный оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя военную помощь Украине в размере 300 миллионов долларов. Оборонный бюджет США на 2020 год поддержали 377 конгрессменов, против высказались - 48.

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