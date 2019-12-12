Білий дім пояснив затримку військової допомоги Україні

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У адміністрації Трампа не вважають затримку допомоги політичним кроком

Генеральний радник Адміністративно-бюджетного управління (OMB) Білого дому пояснив причини затримки військової допомоги Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Hill.

У звіті, який було підготовано у відповідь на запит Рахункової палати США, йдеться про те, що військова допомога Україні була затримана з метою вивчення питання, чи відповідають дії Києва політиці Сполучених Штатів. Також у Білому домі заперечують, що заморозка допомоги була політичним кроком.

"Протягом десятиліть OMB регулярно використовувало свої повноваження з розподілу, щоб запобігти (неефективному - ред.) використанню коштів ... Часто під час керування асигнуваннями OMB повинна ненадовго призупинити правоздатність агентства направляти ці кошти з ряду причин, в тому числі для забезпечення їх ефективного витрачання відповідно до законодавчих директив або для оцінки того, чи повинні кошти використовуватися для конкретної діяльності і яким чином", - пояснюють у Білому домі.

У виданні зазначають, що військова допомога Україні блокувалася 8 разів у впродовж серпня-вересня. Востаннє військова допомога була заблокована 10 вересня, однак її майже відразу розморозили.

Крім того, затримка військової допомоги Україні знаходиться у центрі розслідування в рамках процедури імпічменту президета Трампа. Демократи вважають, що за допомогою військової допомоги Трамп здійснював тиск на українську владу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський Конгрес підтримав державний оборонний бюджет на 2020 рік, який включає військову допомогу Україні в розмірі 300 мільйонів доларів. Оборонний бюджет США на 2020 рік підтримали 377 конгресменів, проти висловилися - 48.