Белый дом обнародовал список делегации на инавгурацию Зеленского

В Администрации президента Соединенных Штатов опубликовали фамилии участников делегации, которые приедут в Украину на церемонию инавгурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Как информирует РБК-Украина, об этом в Twitter сообщил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Всего в составе официальный делегации пять фамилий. Возглавит делегатов министр энергетики США Рик Перри. Также будет присутствовать сам Курт Волкер, кроме того - посол США в ЕС Гордон Сондланд.

Приедет 20 мая в Киев также директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

"С нетерпением жду возможности поблагодарить Петра Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможности работать над углублением этого сотрудничества с президентом Владимиром Зеленским", - написал Волкер.

Напомним, по данным Министерства иностранных дел Украины, инаугурацию Зеленского посетят около 60 иностранных представителей.

Европейский союз на инаугурации Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович. Также на торжественном мероприятии будет президент Литвы Даля Грибаускайте.