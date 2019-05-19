Білий дім оприлюднив список делегації на інавгурацію Зеленського

В Адміністрації президента Сполучених Штатів опублікували прізвища учасників делегації, які приїдуть в Україну на церемонію інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Як інформує РБК-Україна, про це в Twitter повідомив спецпредставник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер.

Всього у складі офіційний делегації п'ять прізвищ. Очолить делегатів міністр енергетики США Рік Перрі. Також буде присутній сам Курт Волкер, крім того - посол США в ЄС Гордон Сондланд.

Приїде 20 травня у Київ також директор департаменту Європейських справ в Раді нацбезпеки США при президенті Олександр Видман, а також в.о. голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

"З нетерпінням чекаю можливості подякувати Петра Порошенка за тісну співпрацю між США і Україною, а також можливості працювати над поглибленням цієї співпраці з президентом Володимиром Зеленським", - написав Волкер.

Нагадаємо, за даними Міністерства закордонних справ України, інавгурацію Зеленського відвідають близько 60 іноземних представників.

Європейський Союз на інавгурації Зеленського представлятиме віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович. Також на урочистому заході буде президент Литви Даля Грібаускайте.