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Білий дім оприлюднив список делегації на інавгурацію Зеленського

Новини » Вибори 2019    19.05.2019 - 06:00
Білий дім оприлюднив список делегації на інавгурацію Зеленського

На чолі делегації буде міністр енергетики США

В Адміністрації президента Сполучених Штатів опублікували прізвища учасників делегації, які приїдуть в Україну на церемонію інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Як інформує РБК-Україна, про це в Twitter повідомив спецпредставник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер.

Всього у складі офіційний делегації п'ять прізвищ. Очолить делегатів міністр енергетики США Рік Перрі. Також буде присутній сам Курт Волкер, крім того - посол США в ЄС Гордон Сондланд.

Приїде 20 травня у Київ також директор департаменту Європейських справ в Раді нацбезпеки США при президенті Олександр Видман, а також в.о. голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Білий дім оприлюднив список делегації на інавгурацію Зеленського

"З нетерпінням чекаю можливості подякувати Петра Порошенка за тісну співпрацю між США і Україною, а також можливості працювати над поглибленням цієї співпраці з президентом Володимиром Зеленським", - написав Волкер.

Білий дім оприлюднив список делегації на інавгурацію Зеленського

Нагадаємо, за даними Міністерства закордонних справ України, інавгурацію Зеленського відвідають близько 60 іноземних представників.

Європейський Союз на інавгурації Зеленського представлятиме віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович. Також на урочистому заході буде президент Литви Даля Грібаускайте.

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