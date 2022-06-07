Белый дом обещает быстрые поставки оружия на фоне "незначительных успехов" России

Она отметила, что власти США предоставляют Украине вооружения исключительно для того, чтобы помочь ей защитить свою территорию.

"Россия продолжает добиваться незначительных успехов и ограниченного прогресса в определенных районах Украины. Именно поэтому мы продолжаем как можно быстрее осуществлять поставки вооружений и техники. Украинцы борются за свою демократию", - сказала Жан-Пьер.

В Белом доме подчеркнули, что США "намерены делать все возможное, чтобы украинцы были в сильном положении и могли защищать себя. Чтобы, если у них будет возможность вести переговоры, они могли делать это с позиции силы",

Напомним, ранее глава комиссии Совфеда по защите суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что предоставление Украине американского вооружения несет угрозу территории России.

Отметим, что США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.