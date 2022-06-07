Білий дім обіцяє швидке постачання зброї на тлі "незначних успіхів" Росії

Вона зазначила, що влада США надає Україні озброєння виключно для того, щоб допомогти їй захистити свою територію.

"Росія продовжує домагатися незначних успіхів і обмеженого прогресу в певних районах України. Саме тому ми продовжуємо якнайшвидше здійснювати постачання озброєнь і техніки. Українці борються за свою демократію", - сказала Жан-П'єр.

У Білому домі підкреслили, що США "мають намір робити все можливе, щоб українці були в сильному становищі і могли захищати себе. Щоб, якщо у них буде можливість вести переговори, вони могли робити це з позиції сили",

Нагадаємо, раніше голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету РФ Андрій Клімов заявив, що надання Україні американського озброєння несе загрозу території Росії.

Відзначимо, що США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.