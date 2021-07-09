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Белый дом назвал дату встречи Байдена и Меркель: среди тем - "Северный поток-2"

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Вашингтон, Пятница 09 июля 2021 20:28
Белый дом назвал дату встречи Байдена и Меркель: среди тем - "Северный поток-2" Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (flickr.com/whitehouse)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден примет канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля. Они обсудят ряд вопросов, в том числе "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"В четверг (15 июля - ред.) президент примет в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель с официальным визитом",- сказала Псаки в ходе брифинга.

Она уточнила, что лидеры обсудят ряд вопросов. Одной из тем станет "Северный поток-2".

Напомним, в конце июля посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сообщила о готовящемся визите Меркель в США. По словам дипломата, канцлер планирует встретиться с Байденом. Среди тем, которые стороны обсудят, ситуация на Донбассе.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Ангела Меркель Северный поток-2
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