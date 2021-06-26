ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден и Меркель обсудят в Вашингтоне Донбасс, - посол

Новина українською →
Берлин, Суббота 26 июня 2021 11:20
Байден и Меркель обсудят в Вашингтоне Донбасс, - посол Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден планируют провести встречу. Они, в частности, обсудят Украину.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала в интервью изданию "Зеркало недели".

По ее словам, для Меркель вопрос Донбасса является личным.

"Донбасс, конечно, одна из сложнейших проблем, бесспорно, они о ней будут говорить. Госпожа канцлер с первых дней была приобщена к этой проблеме, и, как мне говорили, она ежедневно читает новости об Украине", - заявила посол.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель совершит официальный визит в США. Немецкий канцлер прибудет в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом, 15 июля этого года.

Ранее немецкое издание Handelsblatt рассказало, что Меркель планирует поехать в США, чтобы обсудить решение споров вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ангела Меркель Джозеф Байден
NEWS
В Украине задерживаются поезда из-за непогоды: список
В Украине задерживаются поезда из-за непогоды: список
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун