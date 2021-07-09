Білий дім назвав дату зустрічі Байдена і Меркель: серед тем - "Північний потік-2"
Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (flickr.com/whitehouse)
Президент США Джо Байден прийме канцлера Німеччини Ангелу Меркель у Білому домі 15 липня. Вони обговорять ряд питань, у тому числі "Північний потік-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.
"У четвер (15 липня - ред.) президент прийме в Білому домі канцлера Німеччини Ангелу Меркель з офіційним візитом", - сказала Псакі в ході брифінгу.
Вона уточнила, що лідери обговорять низку питань. Однією з тем стане "Північний потік-2".
Нагадаємо, наприкінці липня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила про підготовлюваний візит Меркель до США. За словами дипломата, канцлер планує зустрітися з Байденом. Серед тем, які сторони обговорять, ситуація на Донбасі.