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Білий дім назвав дату зустрічі Байдена і Меркель: серед тем - "Північний потік-2"

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Вашингтон, П'ятниця 09 липня 2021 20:28
Білий дім назвав дату зустрічі Байдена і Меркель: серед тем - "Північний потік-2" Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (flickr.com/whitehouse)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден прийме канцлера Німеччини Ангелу Меркель у Білому домі 15 липня. Вони обговорять ряд питань, у тому числі "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

"У четвер (15 липня - ред.) президент прийме в Білому домі канцлера Німеччини Ангелу Меркель з офіційним візитом", - сказала Псакі в ході брифінгу.

Вона уточнила, що лідери обговорять низку питань. Однією з тем стане "Північний потік-2".

Нагадаємо, наприкінці липня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила про підготовлюваний візит Меркель до США. За словами дипломата, канцлер планує зустрітися з Байденом. Серед тем, які сторони обговорять, ситуація на Донбасі.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Ангела Меркель Північний потік-2
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