UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Белый дом назвал дату переговоров с Россией по ситуации вокруг Украины

Автор: Артур Родивилов

Россия и США 10 января проведут переговоры. В частности они будут посвящены вопросу по ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января", - сообщили агентству в Белом доме.

Напомним, Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.

Как заявляли в российском МИДе, предложенные Москвой "гарантии" это не блеф и не ультиматум.

В воскресенье сообщалось, что Джо Байден подписал военный бюджет США на 2022 год. Он составил 768 млрд долларов. При этом в него включены 300 млн долларов на военную помощь Украине.

До этого замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что НАТО якобы готовится к вооруженному конфликту с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО