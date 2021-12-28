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Білий дім назвав дату переговорів з Росією щодо ситуації навколо України

Автор: Артур Родивилов

Росія і США 10 січня проведуть переговори. Зокрема вони будуть присвячені питанню щодо ситуації навколо України та контролю над озброєннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"США і РФ проведуть переговори з контролю над озброєннями і Україні 10 січня", - повідомили агентству в Білому домі.

Нагадаємо, Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва, зокрема, вимагає, щоб НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.

Як заявляли в російському МЗС, запропоновані Москвою "гарантії" це не блеф і не ультиматум.

У неділю повідомлялося, що Джо Байден підписав військовий бюджет США на 2022 рік. Він склав 768 млрд доларів. При цьому в нього включені 300 млн доларів на військову допомогу Україні.

До цього заступник Міністра оборони Росії Олександр Фомін заявив, що НАТО нібито готується до збройного конфлікту з Росією.

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