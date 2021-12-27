Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год. Украине выделено 300 млн долларов
В понедельник, 27 декабря, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год. Его объем составляет около 770 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Президент подписал закон S. 1605, "о полномочиях в области национальной обороны на 2022 финансовый год", который санкционирует ассигнования на 2022 финансовый год в основном на программы Министерства обороны и военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики и разведывательные программы", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что подписанный главой государства закон определяет повышение базовой заработной платы военнослужащих и другие полномочия, касающиеся вооруженных сил США.
Напомним, ранее группа сенаторов США предложила направить Украине в 2022 году военную помощь на 450 млн долларов.
Кроме того, 15 декабря Сенат США согласовал оборонный бюджет, в котором предусмотрено 300 млн долларов на военную помощь Украине.