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Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год. Украине выделено 300 млн долларов

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Понедельник 27 декабря 2021 19:23
Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год. Украине выделено 300 млн долларов Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 27 декабря, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год. Его объем составляет около 770 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент подписал закон S. 1605, "о полномочиях в области национальной обороны на 2022 финансовый год", который санкционирует ассигнования на 2022 финансовый год в основном на программы Министерства обороны и военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики и разведывательные программы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подписанный главой государства закон определяет повышение базовой заработной платы военнослужащих и другие полномочия, касающиеся вооруженных сил США.

Напомним, ранее группа сенаторов США предложила направить Украине в 2022 году военную помощь на 450 млн долларов.

Кроме того, 15 декабря Сенат США согласовал оборонный бюджет, в котором предусмотрено 300 млн долларов на военную помощь Украине.

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