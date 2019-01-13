Белый дом изучает варианты нанесения удара по Ирану, - WSJ

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Причиной этого могло стать нападение на дипломатический квартал в Багдаде

Совет национальной безопасности (СНБ) США во главе с советником президента Джоном Болтоном обратился в Пентагон с просьбой разработать возможные варианты нанесения удара по Ирану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

Источники подтвердили, что Пентагон выполнил просьбу СНБ, однако остается неизвестным, получил ли Белый дом уже наработки военного ведомства.

Сообщается, что причиной изучения возможных военных вариантов против Ирана мог стать обстрел дипломатического квартала в Багдаде, который произошел в сентябре 2018 года. В США заявили, что обстрел был произведен группой, которая имеет отношение к Ирану.

В то же время, пресс-секретарь СНБ Гаррет Маркиз не дал точного ответа на вопрос о том, вел ли Совет разработку возможного удара.

"Мы продолжаем пересмотр статуса наших сотрудников после попыток нападения на посольство в Багдаде и консульство в Басре. Мы рассматриваем полный спектр мер для обеспечения их безопасности и наших интересов", - заявил Маркиз.

Напомним, США намерены удвоить давление на Иран. В ходе визита в Амман, госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Вашингтон удваивает свои дипломатические и финансовые усилия по противодействию "враждебному влиянию" Тегерана на Ближнем Востоке.