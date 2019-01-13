Білий дім вивчає варіанти нанесення удару по Ірану, - WSJ

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Причиною цього міг стати напад на дипломатичний квартал в Багдаді

Рада національної безпеки (РНБ) США на чолі з радником президента Джоном Болтоном звернулась до Пентагону з проханням розробити можливі варіанти нанесення удару по Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The Wall Street Journal.

Джерела підтвердили, що Пентагон виконав прохання РНБ, проте залишається невідомим, чи отримав Білий дім вже напрацювання військового відомства.

Повідомляється, що причиною вивчення можливих військових варіантів проти Ірану міг стати обстріл дипломатичного кварталу в Багдаді, що стався у вересні 2018 року. У США заявили, що обстріл був здійснений групою, яка має відношення до Ірану.

У той же час, прес-секретар РНБ Гаррет Маркіз не дав точної відповіді на питання про те, чи вела Рада розробку можливого удару.

"Ми продовжуємо перегляд статусу наших співробітників після спроб нападу на посольство в Багдаді і консульство в Басрі. Ми розглядаємо повний спектр заходів для забезпечення їх безпеки і наших інтересів", - заявив Маркіз.

Нагадаємо, США мають намір подвоїти тиск на Іран. У ході візиту до Амман, держсекретар США Майк Помпео зазначив, що Вашингтон подвоює свої дипломатичні та фінансові зусилля з протидії "ворожого впливу" Тегерана на Близькому Сході.