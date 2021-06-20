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Белый дом готовит новые санкции против России из-за Навального

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Воскресенье 20 июня 2021 17:19
Белый дом готовит новые санкции против России из-за Навального Фото: российский оппозиционер Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты готовят новые санкции против Российской Федерации. В частности, за отравление и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN.

"Важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального. Сейчас мы находимся в процессе подготовки второго набора санкций, которые будут применены в этой ситуации", - заявил он.

Напомним, президент США Джо Байден после саммита с российским лидером Владимиром Путином заявил, что Соединенные Штаты будут поднимать вопрос прав человека. В частности, права российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, Путин заявил, что Алексей Навальный сознательно шел на то, чтобы его задержали на родине.

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