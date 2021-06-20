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Білий дім готує нові санкції проти Росії через Навального

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Неділя 20 червня 2021 17:19
Білий дім готує нові санкції проти Росії через Навального Фото: російський опозиціонер Олексій Навальний (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати готують нові санкції проти Російської Федерації. Зокрема, за отруєння і арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CNN.

"Важливо розуміти, що ми ввели санкції проти Росії за отруєння Олексія Навального. Зараз ми знаходимося в процесі підготовки другого набору санкцій, які будуть застосовані в цій ситуації", - заявив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після саміту з російським лідером Володимиром Путіном заявив, що Сполучені Штати будуть піднімати питання прав людини. Зокрема, права російського опозиціонера Олексія Навального.

Крім того, Путін заявив, що Олексій Навальний свідомо йшов на те, щоб його затримали на батьківщині.

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Сполучені Штати Америки Навальный Санкції проти Росії
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