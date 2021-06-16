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Байден: я сказал Путину, что США будут поднимать вопрос Навального

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Женева, Среда 16 июня 2021 20:35
Байден: я сказал Путину, что США будут поднимать вопрос Навального Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США будут поднимать вопрос прав человека. В частности, права российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Президент США не может не обращать внимание на то, что где-то нарушаются права человека. Поэтому мы говорим о таких делах как дело Навального. Я четко сказал Путину - мы и дальше поднимать права человека", - заявил он.

Байден сообщил Путину, что в случае смерти Навального Россию ожидают "опустошительные и разрушительные" последствия.

"Я четко сказал ему, что эти последствия этого (смерть Навального, - ред.) будут опустошительные и разрушительные для России. Знаете, он обосновывает заключения Навального, в то время как он умирает в тюрьме. Я ему сказал, что очень много значит, что страна и дальше таких заключенных (как Навальный - ред.). Здесь речь идет о доверии, о доверии к другим странам", - подчеркнул он.

При этом президент США добавил, что если Россия не будет придерживаться международных норм, то об иностранных инвестициях могут забыть.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Алексей Навальный сознательно шел на то, чтобы его задержали на родине.

15 июня в Женеве активисты вышли на акцию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. На митинг пришли несколько десятков человек.

Оппозиционер Навальный сейчас находится в российской колонии, куда его отправили после возвращения из Германии. В Германии Навальный лечился от последствий отравления, к которому причастна Россия.

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