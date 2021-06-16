Байден: я сказал Путину, что США будут поднимать вопрос Навального

Об этом Байден заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Президент США не может не обращать внимание на то, что где-то нарушаются права человека. Поэтому мы говорим о таких делах как дело Навального. Я четко сказал Путину - мы и дальше поднимать права человека", - заявил он.

Байден сообщил Путину, что в случае смерти Навального Россию ожидают "опустошительные и разрушительные" последствия.

"Я четко сказал ему, что эти последствия этого (смерть Навального, - ред.) будут опустошительные и разрушительные для России. Знаете, он обосновывает заключения Навального, в то время как он умирает в тюрьме. Я ему сказал, что очень много значит, что страна и дальше таких заключенных (как Навальный - ред.). Здесь речь идет о доверии, о доверии к другим странам", - подчеркнул он.

При этом президент США добавил, что если Россия не будет придерживаться международных норм, то об иностранных инвестициях могут забыть.