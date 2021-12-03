Белый дом о "гарантиях" для России: решение о приеме в НАТО принимает Альянс, а не Москва

Вступление Украины в НАТО зависит от решения стран Альянса, а не мнения России. Так в Белом доме прокомментировали требования Москвы о недопустимости приема в блок новых членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки .

"Решение о том, кто является членом Альянса, принимают страны НАТО, а не Россия", - сказала Псаки, комментируя заявления о недопустимости вступления Украины в блок.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен добиваться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности" от НАТО, имея в виду отказ альянса от расширения за счет Украины.

Отметим, сегодня в Кремле заявили, что Путин на предстоящем онлайн-саммите с президентом США Джо Байденом потребует гарантий невступления Украины в НАТО.