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Белый дом о "гарантиях" для России: решение о приеме в НАТО принимает Альянс, а не Москва

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Вашингтон, Пятница 03 декабря 2021 21:36
Белый дом о "гарантиях" для России: решение о приеме в НАТО принимает Альянс, а не Москва Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вступление Украины в НАТО зависит от решения стран Альянса, а не мнения России. Так в Белом доме прокомментировали требования Москвы о недопустимости приема в блок новых членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Решение о том, кто является членом Альянса, принимают страны НАТО, а не Россия", - сказала Псаки, комментируя заявления о недопустимости вступления Украины в блок.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен добиваться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности" от НАТО, имея в виду отказ альянса от расширения за счет Украины.

Отметим, сегодня в Кремле заявили, что Путин на предстоящем онлайн-саммите с президентом США Джо Байденом потребует гарантий невступления Украины в НАТО.

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