Білий дім про "гарантії" для Росії: рішення про прийом до НАТО приймає Альянс, а не Москва

Вступ України до НАТО залежить від рішення країн Альянсу, а не думки Росії. Так в Білому домі прокоментували вимоги Москви про неприпустимість прийняття в блок нових членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі .

"Рішення про те, хто є членом Альянсу, приймають країни НАТО, а не Росія", - сказала Псакі, коментуючи заяви про неприпустимість вступу України до блоку.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що має намір домагатися "надійних і довгострокових гарантій безпеки" від НАТО, маючи на увазі відмову Альянсу від розширення за рахунок України.

Зазначимо, сьогодні в Кремлі заявили, що Путін на майбутньому онлайн-саміті з президентом США Джо Байденом вимагатиме гарантій невступу України в НАТО.