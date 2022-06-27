Білий дім цього тижня оголосить про купівлю Україні сучасної системи ПРО, - CNN

США вже цього тижня планують оголосити про закупівлю для України вдосконаленого комплексу протиракетної і протиповітряної оборони середньої і великої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Президент Джо Байден нещодавно оголосив, що США нададуть Україні сучасні ракетні системи й боєприпаси. У відповідь на запити українських сил на цьому тижні, ймовірно, також буде оголошено про новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси і контрбатарейні радари.

Нагадаємо, Міністр оборони Олексій Резніков закликав НАТО закріпити розгортання системи ПРО в Україні у своїй стратегії. Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна досягла певних домовленостей з партнерами про постачання систем протиракетної оборони.

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