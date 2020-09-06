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Белый дом договорился с Конгрессом о финансировании правительства США

Воскресенье 06 сентября 2020 17:39
Белый дом договорился с Конгрессом о финансировании правительства США
Фото: Стивен Мнучин (xrprightnow.com)
Автор: Александр Белоус

Правительство продолжит работать до декабря, однако по пакету помощи экономике соглашение не достигнуто

Соглашение между Белым домом и Конгрессом позволит финансировать федеральное правительство до начала декабря. Эта мера поможет предотвратить закрытие правительства после 30 сентября, когда закончится текущее финансирование.

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает агентство Reuters.

Законопроект о государственном финансировании позволит агентствам США работать, но это будет отдельная мера от параллельных усилий по предоставлению еще одной партии финансовой помощи в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после разговора с Мнучиным по поводу помощи сказала на прошлой неделе, что между республиканской администрацией Трампа и демократами, контролирующими Палату представителей США, сохраняются серьезные разногласия.

Мнучин в воскресенье сказал, что готов сесть за стол переговоров с Пелоси, чтобы продолжить обсуждение этих усилий.

"Я готов сесть для переговоров с ней в любое время, без условий. Но она не сделает этого прямо сейчас, если мы заранее не возьмем на себя серьезные обязательства", - сказал он журналистам, повторив, что республиканцы Сената намерены двигаться вперед со своим собственным законопроектом по COVID-19.

"Наш текущий план состоит в том, чтобы обсудить коронавирус отдельно", - сказал Мнучин, добавив, что могут быть одна или две технические области, пересекающиеся с законопроектом о государственном финансировании.

Как сообщало РБК-Украна, рост рабочих мест в США в августе 2020 года замедлился, поскольку финансовая помощь со стороны правительства закончилась. Это поставило под угрозу восстановление экономики после рецессии, связанной с COVID-19.

Бюджетное управление Конгресса США сообщило, что дефицит бюджета в Соединенных Штатах Америки достигнет рекордных 3,3 трлн долларов в 2020 году.

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