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Рост рабочих мест в США замедлился за два месяца до президентских выборов

Пятница 04 сентября 2020 15:59
Рост рабочих мест в США замедлился за два месяца до президентских выборов
Фото: беработица (news.yahoo.com)
Автор: Александр Белоус

Данные по безработице могут оказать влияние на исход выборов

Рост рабочих мест в США в августе 2020 года замедлился, поскольку финансовая помощь со стороны правительства закончилась. Это поставило под угрозу восстановление экономики после рецессии, связанной с COVID-19.

Об этом говорится в отчет Министерства труда, сообщает агентство Reuters.

По данным министерства, число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 1,371 миллиона рабочих мест после роста на 1,734 миллиона в июле. Уровень безработицы упал в августе до 8,4% с 10,2% в июле.

Пятничный отчет - это одна из двух ежемесячных сводок по рынку труда, оставшихся в календаре перед президентскими выборами 3 ноября. Пик роста занятости составил 4,791 млн человек в июне.

Большая часть прироста рабочих мест связана с отзывом работников из отпусков или временных увольнений. Хотя количество новых инфекций COVID-19 пошло на убыль после широкого всплеска в течение лета, многие горячие точки остаются.

Отметим, в конце августа действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена. По данным опроса, 44% ответили, что отдали бы свой голос за Трампа, а 50% - за Байдена.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Китай в росте числа безработных в США. Он возмутился блокированием выплат по безработице представителями Демократической партии.

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Новости Украины Экономика Соединенные Штаты Америкибезработицаработа
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