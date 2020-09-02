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Дефицит бюджета в США достигнет 3,3 трлн долларов в 2020

США, Среда 02 сентября 2020 22:29
Дефицит бюджета в США достигнет 3,3 трлн долларов в 2020
Фото: доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Дефицит бюджета в Соединенных Штатах Америки достигнет рекордных 3,3 триллиона долларов в 2020 году. Это связано с расходами из-за пандемии COVID-19 и рецессией экономики.

Об этом 2 сентября сообщило Бюджетное управление Конгресса США, передает Associated Press.

Как отмечается, это более чем втрое превышает дефицит 2019 года. Прогнозируемый дефицит обусловлен дополнительной нагрузкой на экономику из-за коронавируса и расходами Конгресса на принятие законов в ответ на пандемию.

Напомним, ранее сообщалось, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Соединенных Штатов Америки во втором квартале 2020 года сократился на 32,9%.

Также РБК-Украина писало, что МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшимися в апреле.

Кроме этого, ранее президент США Дональд Трамп отменил торговые переговоры с Китаем на фоне пандемии коронавируса

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкидефицит бюджета
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