В Белой Церкви мужчинам подделывали справку о непригодности для бегства из Украины

Следствие отмечает, что двое жителей Белой Церкви организовали изготовление документов, благодаря которым мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересечь госграницу в условиях военного положения.

Отмечается, что подозреваемые не только изготавливали справки о непригодности, но и оказывали помощь в переправке людей через границу.

"Стоимость таких "услуг" колебалась от 25 до 32 тысяч гривен. В офисе злоумышленников полицейские изъяли более 350 печатей и клише различных организаций и медицинских учреждений, а также устройства для изготовления фейковых документов", - сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Установлено изготовление документов для выезда 21 человека призывного возраста.

Правоохранители сообщили о подозрении двум гражданам в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса).