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В Белой Церкви мужчинам подделывали справку о непригодности для бегства из Украины

Фото: в Белой Церкви мужчинам подделывали справку о непригодности для бегства из Украины (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители разоблачили схему изготовления справок о непригодности к военной службе, с помощью которых военнообязанные могли пересечь государственную границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Следствие отмечает, что двое жителей Белой Церкви организовали изготовление документов, благодаря которым мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересечь госграницу в условиях военного положения.

Отмечается, что подозреваемые не только изготавливали справки о непригодности, но и оказывали помощь в переправке людей через границу.

"Стоимость таких "услуг" колебалась от 25 до 32 тысяч гривен. В офисе злоумышленников полицейские изъяли более 350 печатей и клише различных организаций и медицинских учреждений, а также устройства для изготовления фейковых документов", - сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Установлено изготовление документов для выезда 21 человека призывного возраста.

Правоохранители сообщили о подозрении двум гражданам в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса).

Как сообщалось ранее, по состоянию на начало июля, полиция открыла более 890 дел по фактам незаконной переправки через госграницу мужчин, подпадающих под мобилизацию.

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