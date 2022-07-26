RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білій Церкві чоловікам підробляли довідку про непридатність для втечі з України

Фото: у Білій Церкві чоловікам підробляли довідку про непридатність для втечі з України (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці викрили схему виготовлення довідок про непридатність до військової служби, за допомогою яких військовозобов'язані могли перетнути державний кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Слідство зазначає, що двоє жителів Білої Церкви організували виготовлення документів, завдяки яким чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетнути держкордон в умовах воєнного стану.

Зазначається, що підозрювані не лише виготовляли довідки про непридатність, а й надавали допомогу у переправленні людей через кордон.

"Вартість таких "послуг" коливалася від 25 до 32 тисяч гривень. В офісі зловмисників поліцейські вилучили понад 350 печаток та кліше різних організацій та медичних установ, а також пристрої для виготовлення фейкових документів", - повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

Встановлено виготовлення документів для виїзду 21 чоловіка призовного віку.

Правоохоронці повідомили двом громадянам про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу).

Як повідомлялося раніше, станом на початок липня, поліція відкрила понад 890 справ за фактами незаконного переправлення через держкордон чоловіків, що підпадають під мобілізацію.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генеральна прокуратура УкраїниВійна Росії проти України