В Беловодске расстреляли автомобиль с коллаборантами: в машине был "мэр"
В оккупированном Беловодске Луганской области расстреляли автомобиль с местной пророссийской "властью". В авто находился так называемый "мэр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими "властями". В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Оба ранены", - сообщил он.
Напомним, 27 июля во временно оккупированном Херсоне на проспекте Адмирала Сенявина произошел взрыв.
Позже стало известно, что украинские партизаны взорвали автомобиль, в котором находились два "полицейских" российской оккупационной администрации.
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