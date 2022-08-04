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В Беловодске расстреляли автомобиль с коллаборантами: в машине был "мэр"

Новина українською →
Луганск, Четверг 04 августа 2022 15:17
В Беловодске расстреляли автомобиль с коллаборантами: в машине был "мэр" Фото: в Беловодске расстреляли автомобиль с коллаборантами (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Руслан Гаращенко

В оккупированном Беловодске Луганской области расстреляли автомобиль с местной пророссийской "властью". В авто находился так называемый "мэр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими "властями". В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Оба ранены", - сообщил он.

Напомним, 27 июля во временно оккупированном Херсоне на проспекте Адмирала Сенявина произошел взрыв.

Позже стало известно, что украинские партизаны взорвали автомобиль, в котором находились два "полицейских" российской оккупационной администрации.

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