В Беловодске расстреляли автомобиль с коллаборантами: в машине был "мэр"

Фото: в Беловодске расстреляли автомобиль с коллаборантами (t.me/serhiy_hayday)

В оккупированном Беловодске Луганской области расстреляли автомобиль с местной пророссийской "властью". В авто находился так называемый "мэр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.