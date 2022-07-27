ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В оккупированном Херсоне взорвалась машина, в ней мог быть коллаборант (видео)

Новина українською →
Херсон, Среда 27 июля 2022 14:54
В оккупированном Херсоне взорвалась машина, в ней мог быть коллаборант (видео) Иллюстративное фото: в оккупированном Херсоне взорвалась машина (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Херсоне на проспекте Адмирала Сенявина произошел взрыв. Местные СМИ сообщают о возможном подрыве машины, в которой был коллаборант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Мост".

"Взорвалась машина в районе Высшего профессионального коммерческого училища. На месте происшествия видели медиков. Детали взрыва выясняются", - пишут СМИ.

Местные издания отмечают, что в июне в результате взрыва на том же проспекте получил ранения херсонский "тюремщик-коллаборационист Соболев".

Тем временем местные Telegram-каналы обнародовали информацию о подрыве машины оккупационной "ДПС", которой передвигался неназванный коллаборант.

Сообщается, что раненого якобы доставили в больницу имени Тропиных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области взорвали автомобиль коллаборанта. Речь идет о пособнике оккупантов - "главе администрации" Чернобаевки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Взрыв
NEWS
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин