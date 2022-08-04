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У Біловодську розстріляли автомобіль з колаборантами: в машині був "мер"

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Луганськ, Четвер 04 серпня 2022 15:17
У Біловодську розстріляли автомобіль з колаборантами: в машині був "мер" Фото: у Біловодську розстріляли автомобіль з колаборантами (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Руслан Гаращенко

В окупованому Біловодську Луганської області розстріляли автомобіль з місцевою проросійською "владою". В авто знаходився так званий "мер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"В окупованому Біловодську обстріляли автомобіль з місцевою рашистською "владою". У машині знаходилися так звані "мер" і його "заступник". Обидва поранені", - повідомив він.

Нагадаємо, 27 липня у тимчасово окупованому Херсоні на проспекті Адмірала Сенявіна стався вибух.

Пізніше стало відомо, що українські партизани підірвали автомобіль, в якому знаходилися два "поліцейських" російської окупаційної адміністрації.

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