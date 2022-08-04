У Біловодську розстріляли автомобіль з колаборантами: в машині був "мер"

Фото: у Біловодську розстріляли автомобіль з колаборантами (t.me/serhiy_hayday)

В окупованому Біловодську Луганської області розстріляли автомобіль з місцевою проросійською "владою". В авто знаходився так званий "мер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.