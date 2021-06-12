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Белорусы в Украине устроили протесты на границе: как проходят акции

Автор: РБК-Украина

На границе Украины с Беларусью проходят акции протеста против белорусского режима. Акции немногочисленны, их устроили на пунктах пропуска "Новые Яриловичи" и "Доманово".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Возле двух пунктов пропуска на границе с Беларусью находятся незначительные группы людей - на пункте пропуска "Новые Яриловичи" около 40 человек и "Доманово" около 10 человек. Они выражают протест против белорусского режима, ведут себя они мирно, никаких провокаций не осуществляют и движение транспорта не блокируют", - отметил Демченко.

По его словам, по разным каналам распространялись призывы к гражданам Беларуси в Украине выходить на поддержку своей страны, в том числе с возможным перекрытием дорог.

"Нами было организовано сотрудничество с сотрудниками полиции. На данный момент участники акции не создают преград для движения, ведут себя они мирно", - добавил Демченко.

Он также выразил надежду, что они не будут пытаться перекрыть движение, поскольку в таком случае сотрудники полиции могут привлечь их к ответственности.

Отметим, акции организовало белорусское движение "Народное антикризисное управление", которое координирует оппозиционер Павел Латушко.

Участники акции требуют от Евросоюза ускорить введение мощных и масштабных санкций против режима Александра Лукашенко. А от нелегитимного президента - вернуть белорусам возможность наземного выезда из страны, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США расширить санкции против Беларуси, в частности, против пособников Александра Лукашенко.

Отметим, РБК-Украина писало, как в конце мая в ряде городов Европы прошли акции солидарности с Беларусью.

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