Білоруси в Україні влаштували протести на кордоні: як проходять акції

"Біля двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю знаходяться незначні групи людей - на пункті пропуску "Нові Яриловичі" близько 40 осіб і "Доманове" близько 10 осіб. Вони висловлюють протест проти білоруського режиму, поводяться вони мирно, ніяких провокацій не здійснюють і рух транспорту не блокують", - зазначив Демченко.

За його словами, по різних каналах поширювалися заклики до громадян Білорусі в Україні виходити на підтримку своєї країни, в тому числі з можливим перекриттям доріг.

"Нами було організовано співпрацю зі співробітниками поліції. На даний момент учасники акції не створюють перешкод для руху, поводяться вони мирно", - додав Демченко.

Він також висловив сподівання, що вони не намагатимуться перекрити рух, оскільки в такому випадку співробітники поліції можуть притягнути їх до відповідальності.

Зазначимо, акції організував білоруський рух "Народне антикризове управління", який координує опозиціонер Павло Латушко.

Учасники акції вимагають від Євросоюзу прискорити введення потужних і масштабних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. А від нелегітимного президента - повернути білорусам можливість наземного виїзду з країни, звільнити політв'язнів і провести нові чесні вибори.