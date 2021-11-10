Белорусскую границу будут контролировать бомбардировщики РФ, - Минобороны Беларуси

Беларусь нарастила силы противовоздушной обороны на своей границе. Минобороны страны привлекло к контролю своей территории российские бомбардировщики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Беларуси в Telegram .

Так, 10 ноября на границе Беларуси было отработано практическое взаимодействие в воздухе и с наземными пунктами управления истребительной авиации. Патрулировали территорию самолеты ТУ-22М3 воздушно-космических сил России. В расчетное время они приземлились на аэродроме в РФ.

"Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле", - отметили в ведомстве Беларуси.