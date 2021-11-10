Білоруський кордон контролюватимуть бомбардувальники РФ, - Міноборони Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Білорусі у Telegram .

Так, 10 листопада на кордоні Білорусі було відпрацьовано практичну взаємодію в повітрі та з наземними пунктами управління винищувальної авіації. Патрулювали територію літаки ТУ-22М3 повітряно-космічних сил Росії. У розрахунковий час вони приземлилися на аеродромі РФ.

"Якщо раніше такі польоти стратегічної бомбардувальної авіації мали циклічний характер, то з сьогоднішнього дня вони виконуватимуться на регулярній основі. Це заходи адекватного реагування на ситуацію, що складається як у повітрі, так і на землі", - зазначили у відомстві Білорусі.