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На белорусской границе группа мигрантов прорвалась в Польшу

Автор: Юлия Бойко

Утром 12 ноября группа мигрантов на границе Беларуси и Польши прорвалась через пункт пропуска "Брузги". Польские силовики пока не предпринимают мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sputnik.by.

Сообщается, что мигранты с криками подбежали к металлическому заграждению, за которым находились польские силовики, и начали его штурмовать. По примерным подсчетам, удалось прорваться группе из 150-200 человек.

Также сообщается, что польские силовики пока не предпринимали каких-либо активных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время проведет учения территориальной обороны возле границы с Беларусью из-за угрозы наплыва нелегалов.

Министр внутренних дел Денис Монастырский также рассказал, как будут противостоять попыткам прорыва границы мигрантами.

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