В беларусском Гродно государственный телеканал вел прямую трансляцию протестов

Фото: протесты в Беларуси (t me belteanews)

Глава Гродненского облсовета пообещал передать "наверх" требование об отставке Лукашенко

В центре беларусского города Гродно прошла многотысячная акция протеста. Ее посетили представители местной власти, а трансляцию включило гродненское государственное телевидение.

Об этом сообщает "Радио Свобода - Беларусь".

Отмечается, что на сцену вышли представители городской и областной власти и пообщались с митингующими.

В частности председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук заявил, что площадь Ленина внесена в список мест, где можно проводить мирные собрания. Протестующие просили разрешения на проведение акций в любом месте в городе.

"Никто и никогда не коснется вас, мирные протестанты, демонстранты", - сказал Жук.

Он заверил, что гродненских активистов и протестующих пригласят на телепередачу в прайм-тайм на государственном телевидении.

Также, Жук разрешил рабочим бастовать и пообещал, что никого за это не уволят и не накажут.

Кроме того, председатель облсовета пообещал передать "наверх" требование демонстрантов об отставке Александра Лукашенко.

Напомним, в Беларуси уволили трех журналистов с государственной телерадиокомпании из Гродно, которые поддержали массовые протесты в стране.

Ранее сообщалось, что журналисты гостелеканалов Беларуси Евгений Перлин, Ольга Богатыревич и Вера Каретникова объявили о своем увольнении.

Отметим, что 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года, набрал 80,1% голосов. Сразу после выборов в Беларуси начались акции протеста. Часть беларусского общества не согласилась с такими итогами выборов и требует нового голосования.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел Беларуси признало, что в ходе подавления акций силовики открывали стрельбу на поражение.

Правозащитники заявили, что на протестах в Беларуси погибли не менее 5 человек.

При этом Министерство здравоохранения Беларуси официально признало гибель двух человек на протестах.