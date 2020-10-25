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В белорусском городе Лиде применили слезоточивый газ, десятки задержанных

Автор: Александр Белоус

Протест в Беларуси продолжается

Белорусская милиция применила слезоточивый газ во время акции протеста в Лиде (Гродненская область). Митинги и шествия проходят по всей стране.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Наша Нива".

Информацию о применении газа агентству "Интерфакс" подтвердили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Там сообщили, что в рамках административного процесса были задержаны "несколько десятков человек".

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Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что сегодня заканчивается срок народного ультиматума, который она объявила Александру Лукашенко.

В воскресенье, 25 октября, по всей Беларуси проходят акции протеста с требованием ухода Александра Лукашенко. В разных частях Минска замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками. Также в городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. К середине дня в Минске на акциях протеста оппозиции начались задержания. Задержания также зафиксированы в Гродно.

Отметим, с 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты. Люди не признают выборы президента и требуют от Лукашенко покинуть пост.

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Новости Украины Беларусьслезоточивый газпротест