У білоруському місті Ліді застосували сльозогінний газ, десятки затриманих

Білоруська міліція застосувала сльозогінний газ під час акції протесту в Ліді (Гродненська область). Мітинги проходять по всій країні.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Наша Нива".

Інформацію про застосування газу агентству "Інтерфакс" підтвердили в прес-службі УВС Гродненського облвиконкому.

Там повідомили, що в рамках адміністративного процесу було затримано кілька десятків осіб".

Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановская повідомила, що сьогодні закінчується термін народного ультиматуму, який вона оголосила Олександру Лукашенко.

У неділю, 25 жовтня, по всій Білорусі проходять акції протесту з вимогою відходу Олександра Лукашенка. У різних частинах Мінська помічена військова техніка та мікроавтобуси з силовиками. Також в місті спостерігаються проблеми з мобільним інтернетом. До середини дня в Мінську на акції протесту опозиції почалися затримання. Затримання також зафіксовані в Гродно.

Зазначимо, з 9 серпня в Білорусі проходять масові протести. Люди не визнають вибори президента і вимагають від Лукашенка залишити посаду.