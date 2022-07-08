На белорусском аэродроме "Зябровка" заметили скопление техники. Его передали россиянам

На белорусском военном аэродроме Зябровка (Гомельская область), который был передан РФ, замечено явное увеличение количества ЗРК "С-400", танков и БМП. Это подтверждают спутниковые снимки военного объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн "

"Нам известно, что помимо всего вышеперечисленного в Зябровке также появились БМП и танки, которые прикопаны и замаскированы", - добавляют в "Беларускі Гаюн".

В мониторинговой группе отмечают, что С-400 стало на две единицы больше.

Так, на снимках, опубликованных оборонным аналитиком Конрадом Музыкой в Twitter, можно заметить:

Как сообщалось, ранее в Беларуси заметили российскую военную технику. Колонна, которая включала в себя ЗРК "С-400" и КАМАЗы с ракетами, передвигалась от Мозыря в сторону пригорода.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия хочет увеличить военное присутствие на территории Беларуси. В частности, отправить больше тактической авиации.

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