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На белорусском аэродроме "Зябровка" заметили скопление техники. Его передали россиянам

Фото: Россия стягивет на аэродром "Зябровка" танки, БМП и "С-400" (facebook.com/Наталья Захарова)
Автор: Наталия Гурковская

На белорусском военном аэродроме Зябровка (Гомельская область), который был передан РФ, замечено явное увеличение количества ЗРК "С-400", танков и БМП. Это подтверждают спутниковые снимки военного объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн"

Так, на снимках, опубликованных оборонным аналитиком Конрадом Музыкой в Twitter, можно заметить:

  • дивизион из 10 единиц ЗРК С-400 "Триумф";
  • две единицы ЗРПК "Панцирь", которые находятся на насыпях грунта;
  • низковысотные обнаружители 5Н66, которые установлены на вышке 40В6;
  • радиолокатор подсвета и наведения 92Н6Е;
  • аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

В мониторинговой группе отмечают, что С-400 стало на две единицы больше.

"Нам известно, что помимо всего вышеперечисленного в Зябровке также появились БМП и танки, которые прикопаны и замаскированы", - добавляют в "Беларускі Гаюн".

Как сообщалось, ранее в Беларуси заметили российскую военную технику. Колонна, которая включала в себя ЗРК "С-400" и КАМАЗы с ракетами, передвигалась от Мозыря в сторону пригорода.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия хочет увеличить военное присутствие на территории Беларуси. В частности, отправить больше тактической авиации.

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