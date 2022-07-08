RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На білоруському аеродромі "Зябрівка" помітили скупчення техніки. Його передали росіянам

Фото: Росія стягує на аеродром "Зябрівка" танки, БМП та "С-400" (facebook.com/Наталія Захарова)
Автор: Наталія Гурковська

На білоруському військовому аеродромі Зябрівка (Гомельська область), який було передано РФ, відмічено явне збільшення кількості ЗРК "С-400", танків та БМП. Це засвідчують супутникові знімки військового об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Так, на знімках, опублікованих оборонним аналітиком Конрадом Музикою в Twitter, можна помітити:

  • дивізіон із 10 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф";
  • дві одиниці ЗРПК "Панцир", що знаходяться на насипах ґрунту;
  • низьковисотні виявники 5Н66, які встановлені на вежі 40В6;
  • радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е;
  • апаратний контейнер Ф52 для операторів

У моніторинговій групі зазначають, що С-400 побільшало на дві одиниці.

"Нам відомо, що, крім усього вищепереліченого в Зябрівці, також з'явилися БМП і танки, які прикопані і замасковані", - додають у "Беларускі Гаюн".

Як повідомлялось, раніше у Білорусі помітили російську військову техніку. Колона, яка включала в себе ЗРК "С-400" і КамАЗи з ракетами, пересувалася від Мозиря в бік передмістя.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія хоче збільшити військову присутність на території Білорусі. Зокрема, відправити більше тактичної авіації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні