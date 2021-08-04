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На білорусько-литовському кордоні помер нелегальний мігрант

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Білорусь, Середа 04 серпня 2021 12:27
На білорусько-литовському кордоні помер нелегальний мігрант Фото: на білорусько-литовському кордоні помер нелегальний мігрант (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про смерть людини на кордоні з Литвою. Відомо, що чоловік був не слов'янської зовнішності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне видання "Белта".

За інформацією відомства, інцидент стався на білорусько-литовському кордоні в районі населеного пункту Беняконі.

Вказано, що чоловік був виявлений білоруськими прикордонниками у важкому стані. Прикордонники намагалися надати йому першу допомогу, але він помер на місці.

Нагадаємо, що у наметовому таборі на території полігону Руднинкай на кордоні Литви і Білорусі мігранти влаштували безлади. Причиною стало погане утримання нелегалів.

Додамо, влада Литви депортувала першого нелегального мігранта з Білорусі.

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