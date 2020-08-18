Белорусский дипломат ушел в отставку в знак протеста против действий правительства

Глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило ушел в отставку "по велению совести". Ранее на его странице в Facebook появился репост фотографии с марша свободы в Минске.

Об этом сообщает Telegram-канал "Белсата".

Отмечается, что сотрудники департамента проводили его аплодисментами, пожелали скорейшего возвращения и подарили бело-красно-белый флаг.

сообщает "Радио Свобода - Беларусь" со ссылкой на БелаПАН

16 августа посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня осудил жестокое подавление мирных акций протеста в Беларуси и выразил солидарность с теми, кто вышел на улицы.

Отметим, По результатам голосования президентом Беларуси избрали действующего лидера страны Александра Лукашенко. 9 августа в Беларуси вспыхнули массовые протесты после президентских выборов.

Министерство внутренних дел Беларуси уже признало, что в ходе подавления акций силовики открывали стрельбу на поражение.

Сегодня Министерство здравоохранения Беларуси официально признало гибель двух человек на протестах.