Белорусским спасателям раздадут оружие: с какой целью

До 15 июня белорусским спасателям раздадут табельное оружие. Их намерены привлекать на помощь силовикам в особых условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.
Как заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский, спасателей будут привлекать на помощь силовикам при массовых беспорядках, а также в случае вооруженного конфликта.
"Кроме того, поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием. До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач", - отметил он.
Напомним, лидер белорусского режима Александр Лукашенко говорил о планах вооружить спасателей еще в феврале 2022 года. По его словам, это необходимо, поскольку для Беларуси с ее небольшим населением непозволительно иметь 200-300-тысячную армию.
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