Білоруським рятувальникам роздадуть зброю: з якою метою

До 15 червня білоруським рятувальникам роздадуть табельну зброю. Їх мають намір залучати на допомогу силовикам в особливих умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА .

Як заявив міністр з надзвичайних ситуацій Білорусі Вадим Синявський, рятувальників залучатимуть до допомоги силовикам при масових заворушеннях, а також у разі збройного конфлікту.

"Крім того, поставлено завдання зробити необхідне озброєння особового складу табельною зброєю. До 15 червня ми отримуємо озброєння в Міністерстві оборони і фактично будемо готові до виконання завдань", - зазначив він.