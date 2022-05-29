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Білоруським рятувальникам роздадуть зброю: з якою метою

Фото: білоруські рятувальники отримають табельну зброю (gomel.mchs.gov.by)
Автор: Юлія Бойко

До 15 червня білоруським рятувальникам роздадуть табельну зброю. Їх мають намір залучати на допомогу силовикам в особливих умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Як заявив міністр з надзвичайних ситуацій Білорусі Вадим Синявський, рятувальників залучатимуть до допомоги силовикам при масових заворушеннях, а також у разі збройного конфлікту.

"Крім того, поставлено завдання зробити необхідне озброєння особового складу табельною зброєю. До 15 червня ми отримуємо озброєння в Міністерстві оборони і фактично будемо готові до виконання завдань", - зазначив він.

Нагадаємо, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко говорив про плани озброїти рятувальників ще в лютому 2022 року. За його словами, це необхідно, оскільки для Білорусі з її невеликим населенням недозволено мати 200-300-тисячну армію.

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Білорусь