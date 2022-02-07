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Лукашенко хочет сделать из спасателей силовиков. Им выдадут оружие

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Беларусь, Понедельник 07 февраля 2022 16:26
Лукашенко хочет сделать из спасателей силовиков. Им выдадут оружие Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Беларусских спасателей хотят вооружить, чтобы они помогали армии в случае военных действий. Они получат не только оружие, но и военную технику.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на нараду у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того, чтобы быть силовиком, нужно хорошо владеть оружием", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что дал распоряжение определить, каким именно спасателям будет выдано огнестрельное оружие. Его цель - чтобы МЧС стало силовым блоком по-настоящему. Как объясняет Лукашенко, такое решение необходимо, потому что для небольшой Беларуси не допустимо иметь 200 или 300-тысячную армию.

"Мы договорились, что численность наших вооруженных сил, армии нашей - 65 тысяч. На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог, война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они будут не только пожар тушить", - заявил самопровозглашенный президент.

И предположив, что кроме пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов, спасателям также предоставят военную технику.

Напомним, раньше Лукашенко угрожал Украине "военным ответом" в случае наступления на Донбассе

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