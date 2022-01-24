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Белорусским пограничникам разрешили стрелять в польских военных

Автор: Сергей Пышкин

Белорусским пограничникам разрешили применять оружие в случае угрозы жизни. Будут делать это без предупреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

По словам Лаппо, ситуация на границе остается контролируемой и прогнозируемой. В то же время он рассказал о случае, что польские силовики, планировали якобы захватить белорусского пограничника.

"Когда я получил информацию, что польские силовики, возможно, планируют захватить белорусского пограничника, я дал команду без промедления применять оружие", – заявил Лаппо.

Оружие разрешено применять без предупреждения, если жизни пограничника что-то угрожает.

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