Білоруським прикордонникам дозволили стріляти у польських військових

За словами Лаппо, ситуація на кордоні залишається контрольованою та прогнозованою. Водночас він розповів про випадок, коли польські силовики, планували, нібито, захопити білоруського прикордонника.

"Коли я отримав інформацію, що польські силовики, можливо, планують захопити білоруського прикордонника, я дав команду негайно застосовувати зброю", – заявив Лаппо.

Зброю дозволено застосовувати без попередження, якщо життю прикордонника щось загрожуватиме.