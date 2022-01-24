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Білоруським прикордонникам дозволили стріляти у польських військових

Автор: Сергій Пишкін

Білоруським прикордонникам дозволили застосовувати зброю у разі загрози життю після нібито спроби захоплення військового польськими силовиками. Робитимуть це без попередження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Державного прикордонного комітету Анатолій Лаппо.

За словами Лаппо, ситуація на кордоні залишається контрольованою та прогнозованою. Водночас він розповів про випадок, коли польські силовики, планували, нібито, захопити білоруського прикордонника.

"Коли я отримав інформацію, що польські силовики, можливо, планують захопити білоруського прикордонника, я дав команду негайно застосовувати зброю", – заявив Лаппо.

Зброю дозволено застосовувати без попередження, якщо життю прикордонника щось загрожуватиме.

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