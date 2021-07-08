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Белорусские власти ограничили доступ к изданию "Наша Ніва", у сотрудников проводят обыски

Автор: РБК-Украина

В Беларуси власти ограничили доступ к изданию "Наша Ніва". У редакторов проводят обыски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал издания.

Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.bу приняло Министерство информации. Оно было сделано на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

"В доме редактора "Нашей Нівы" Андрея Скурко идет обыск", - сообщили в издании.

Ранее в Беларуси задержали главного редактора новостного портала Hrodna.life.

Как писало РБК-Украина, 29 мая в Беларуси освободили журналистку TUT.ВY Любовь Касперович. Она вышла на свободу после 15 суток ареста.

Напомним, в марте в Беларуси задержали журналиста InformNapalm Дениса Ивашина, который имеет статус зарубежного украинца.

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