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Білоруська влада обмежила доступ до видання "Наша Ніва", у співробітників проводять обшуки

Автор: РБК-Україна

У Білорусі влада обмежила доступ до видання "Наша Ніва". У редакторів проводять обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал видання.

Рішення про обмеження доступу до інтернет-ресурсу nn.bу прийняло Міністерство інформації. Воно було зроблено на підставі повідомлення Генеральної прокуратури у зв'язку з розміщенням інформації, поширення якої заборонено пунктом 1 статті 38 Закону Республіки Білорусь "Про засоби масової інформації".

"У будинку редактора "нашої Ніви" Андрія Скурка йде обшук", - повідомили у виданні.

Раніше в Білорусі затримали головного редактора новинного порталу Hrodna.life.

Як писало РБК-Україна, 29 травня у Білорусі звільнили журналістку TUT.ВУ любов Касперович. Вона вийшла на свободу після 15 діб арешту.

Нагадаємо, в березні у Білорусі затримали журналіста InformNapalm Дениса Івашина, який має статус закордонного українця.

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